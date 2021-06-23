В Петербурге приостановили запись на прививки вакциной «КовиВак»

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Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова
Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова
ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге приостановлена запись на вакцинацию от коронавируса препаратом «КовиВак», передает РИА «Новости» со ссылкой на межведомственный городской координационный совет по борьбе с COVID-19.

«Запись на вакцину «КовиВак» временно не ведется, так как на остаток вакцины в городе уже сформирована очередь», – сообщили в совете.

При этом препарат «Спутник V» доступна во всех пунктах вакцинации, а «ЭпиВакКорона» – в пунктах по адресам, опубликованным на сайте петербургского комитета по здравоохранению.

22 июня стало известно, что запасы вакцины «КовиВак» закончили в Москве, запись на вакцинацию этим препаратом временно приостановили.

За весь период пандемии в России выявлено более 5,3 млн случаев заражения коронавирусом, более 130 тыс. заболевших скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».