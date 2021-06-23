Германия отказалась регистрировать «Спутник V» на национальном уровне

Власти Германии не станут регистрировать российскую вакцину «Спутник V» отдельно от остального Европейского союза, сообщил представитель министерства здравоохранения страны. Его слова приводит ТАСС.

«Мы, конечно, как национальное государство можем сертифицировать любые вакцины, это касается и «Спутника V», но мы решили придерживаться в вопросе регистрации вакцин против коронавируса общеевропейского подхода», – заявил представитель германского минздрава.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что рассчитывают на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе до конца августа текущего года. До этого стало известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) провело исследование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и не выявило критических замечаний по производственной или клинической частям.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».