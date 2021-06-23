Умер диктор Виктор Балашов

Советский и российский теле- и радиоведущий Виктор Балашов ушел из жизни в возрасте 96 лет, сообщил телеканал «Россия-24».

Причины смерти не называются. О времени и месте прощания с Балашовым также пока не сообщается.

Виктор Балашов родился в 1924 году в Москве. В 1942 году, в возрасте 18 лет, пошел добровольцем в Красную армию, а через два года стал диктором Всесоюзного радио.

Именно Балашов 12 апреля 1961 года озвучил в телеэфире сообщение о полете Юрия Гагарина в космос.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни известный тележурналист Анатолий Лысенко.