Франция внесла Россию в «красный» список стран по коронавирусу

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил о внесении России в список стран с высоким риском распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

До этого Россия была в «оранжевом» списке стран. К ним относятся государства, где «вирус все еще распространяется, но ситуация находится под контролем».

Также в «красный» список попали Намибия и Сейшелы.

По состоянию на 17 июня в нем значились Южная Африка, Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Индия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка, Суринам, Уругвай, Парагвай, Афганистан и Мальдивы.

Жителям Франции не рекомендуется посещать страны с высоким риском заражения коронавирусом, за исключением особых обстоятельств. Прибывающие из таких государств граждане должны будут пройти обязательный карантин.

Ранее сообщалось, что Франция не будет требовать от вакцинированных туристов отрицательный ПЦР-тест.