Еврокомиссия будет добиваться отказа Венгрии от запрета ЛГБТ-пропаганды

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Еврокомиссия запускает юридическую процедуру против Венгрии, чтобы принудить ее отказаться от принятия закона, запрещающего пропаганду гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщает ТАСС.

Отмечается. что это первый случай в истории ЕС, когда инициативы напрямую используются для противодействия национальному законодательству членов сообщества, связанного с правами сексуальных меньшинств.

«Этот венгерский закон — это позор. Я дам поручение ответственным еврокомиссарам направить письмо с юридическим выражением нашей озабоченности, прежде чем данный закон вступит в силу», — цитирует агентство главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

По ее словам, этот закон носит явно дискриминационный характер и противоречит фундаментальным ценностям Евросоюза: человеческому достоинству, равенству и уважению прав человека.

Фон дер Ляйен пообещала использовать при решении этого вопроса «все полномочия Еврокомиссии».

В прошлом году Венгрия решила изменить конституцию — в частности, запретить однополые браки, отказать представителям ЛГБТ-сообщества в праве на усыновление и укрепить норму консервативного христианского воспитания детей в своей конституции.

В середине июня парламент Венгрии одобрил закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ в школах.

Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии допускают сокращение выплат Венгрии, если в этой стране будет принят закон, запрещающий гей-пропаганду и смену пола для несовершеннолетних.