Эксперт рассказал о группах людей, имеющих противопоказания к вакцинации от ковида

Существует всего несколько групп людей, которые имеют противопоказания к вакцинам против коронавирусной инфекции. Об этом сообщила завкафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова, передает ТАСС.

По ее словам, это лица, у которых потенциально не может развиться иммунитет на вакцину: люди, находящиеся на химиотерапии, на терапии, которая ослабляет иммунный ответ, это гормональная заместительная терапия и так далее. Если они находятся в стадии ремиссии, то им прививка не противопоказана.

«Есть еще целая группа заболеваний, аутоиммунных тяжелых заболеваний, здесь тоже надо смотреть, находится больной в стадии ремиссии или в стадии обострения», — поделилась специалист.

Она отметила, что при обострении основного иммунного заболевания вряд ли можно будет рекомендовать вакцинацию. В данном случае решение принимает врач, который наблюдает за больным.

Волчкова добавила, что если речь идет об аллергии, то в данном случае важна стадия аллергии. В частности, врач должен принять решение на основании конкретных показателей и анализов, стоит ли прививаться именно сейчас или выждать какое-то время.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал противопоказания для вакцинации «Спутником V».