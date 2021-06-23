Участницу Pussy Riot задержали за планирование акции к годовщине начала ВОВ

Полиция считает, что участница группы Pussy Riot Мария Алехина хотела провести акцию, приуроченную к годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщила РИА «Новости» адвокат Ольга Карлова.

«Сейчас все задержанные: Мария Алехина и двое, ехавшие с ней в такси, находятся в отделе полиции. Сотрудники полиции задержали ее в связи с якобы намерением проведения акции, приуроченной к годовщине начала войны. Она это отрицает. Протоколы составлены по статье о неповиновении требованиям полицейских. Сотрудники утверждают, что Алехина не согласилась проследовать в полицейскую машину», — сказала она.

По словам Карловой, ее подзащитная направлялась в пункт вакцинации, чтобы сделать прививку от коронавируса. Алехина сейчас находится под домашним арестом, как обвиняемая по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на протестах, прошедших ранее в этом году.

Адвокат выразила надежду, что это задержание обойдется предупреждением. Она уточнила, что Алехина заранее отправила запрос инспектору по надзору о том, что хочет выйти из дома, чтобы сделать прививку.

«На такие запросы, особенно на те, что касаются здоровья, инспектор должен отвечать незамедлительно», — добавила адвокат.

Накануне сообщалось, что Басманный суд Москвы назначил административный арест сроком на 15 суток другому участнику Pussy Riot Александру Софееву за мелкое хулиганство. Его адвокат отметил, что решение суда будет обжаловано.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину и активистку Ольгу Шалину.