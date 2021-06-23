В Красноярске за сутки уровень воды упал на почти полметра

В Красноярске за сутки уровень воды в Енисее упал на почти на полметра, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

«Сброс Красноярской ГЭС составляет 5 880 кубометров в секунду, уровень воды в реке Енисей – 374,5 сантиметра. За последние сутки уровень воды в Енисее снизился на 44,6 сантиметра», — заявили в мэрии.

20 июня в Красноярске прошел сильный ливень, в результате которого в городе произошло подтопление. Ливневая канализация перестала справляться с потоками воды в большей части районов города.

Сель сошел с горы на Брянской улице, в результате грязевой поток перегородил почти всю проезжую часть. Аналогичная ситуация произошла в районе Николаевского моста.

Кроме того, ливень размыл один из участков дамбы, соединяющий Белые Росы и островом Отдыха. Дома на улицах Сурикова, Мира, Парижской Коммуны, Урицкого, Дубровинского, в микрорайоне Песчанка, в Торгашино и на Кузнецовском плато оказались обесточены.