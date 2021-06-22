В центре Москвы загорелось здание МВД

В Москве произошло возгорание в здании МВД России на Житной улице, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На шестом этаже, в серверной здания МВД на Житной, дом 12а произошел пожар», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что люди, находившиеся в помещении, были эвакуированы.

По данным из открытых источников, в здании расположены Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД, а также Договорно-правовой департамент министерства.

Также стало известно, что сработала автоматическая система пожаротушения. Сейчас пожар локализован, однако задымление сохраняется. Устанавливается площадь пожара.

Telegram-канал «112» опубликовал видеозапись, на которой видно, как работники МЧС бегут к зданию.

Ранее на складе с пиротехникой, расположенном на Лужнецкой набережной, случился пожар. Огонь распространился на 500 кв. м. Причиной пожара на складе, по предварительным данным, стало замыкание электросети.