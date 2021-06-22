Названа причина сбоя в петербургском метро

Сбой в метро Санкт-Петербурга произошел из-за аномально высокой температуры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по транспорту.

«Сбой в работе метро произошел в результате аномальных температурных режимов в Санкт-Петербурге», — сказали в пресс-службе.

Также 5-tv.ru опубликовал видео эвакуации пассажиров. На кадрах видно, как пассажиры в вагонах слушают объявление машиниста, после чего выходят из вагона. Затем они в сопровождении специалистов идут по тоннелям к станции.

22 июня на 2-й линии метро Санкт-Петербурга поезда с пассажирами остановились в тоннелях в результате сбоя. Движение по ветке было приостановлено, на вход и выход была закрыта станция «Парнас».

В Петербурге четвертый день подряд устанавливается температурный рекорд: температура воздуха достигла +33,3°C. 19 июня в Петербурге было +29,9°C, что стало максимальным показателем для этого дня за последние 116 лет. 20 июня воздух прогрелся до +30°C, тем самым побив рекорд, установленный в этот день в 2006 году. 21 июня температура достигла рекордных +30,7⁰С.