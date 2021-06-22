В Москве не планируют ограничивать вход в магазины и транспорт

Власти Москвы не планируют ограничивать вход в магазины и городской транспорт для жителей без QR-кода, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в беседе с ТАСС.

«На магазины и транспорт «бесковидный» режим распространять пока не планируется», — рассказал Немерюк.

При этом он напомнил, что соблюдение масочно-перчаточного режима и других противоэпидемических требований остается обязательным.

Ситуация с коронавирусом в Москве осложнилась в июне. Суточная заболеваемость достигла показателей декабря прошлого года. 18 и 19 июня стали рекордными по числу выявленных случаев инфицирования за все время пандемии, в эти дни было зарегистрировано более 9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. В связи с этим власти ввели новые ограничения.

С 28 июня в Москве посещать кафе и рестораны смогут только граждане, имеющие защиту от коронавируса. При этом подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода. Его можно получить с помощью электронной медкарты Москвы, на портале mos.ru, в системе ЕМИАС, на «Госуслугах» или в регистратуре городской поликлиники.

Ранее власти Москвы разъяснили правила посещения COVID-free ресторанов.