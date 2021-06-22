В Москве власти не приняли решение по QR-кодам для ТЦ и тренажерных залов

Власти Москвы пока не приняли решение о введении QR-кодов для посетителей торговых центров и тренажерных залов. Об этом рассказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, пишет ТАСС.

«Пока таких решений нет, будем наблюдать», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее Немерюк рассказал, что иностранцы, дети до 18 лет и люди с противопоказаниями к вакцинации от коронавируса могут попасть в московские рестораны по ПЦР-тесту.

С 28 июня в Москве посещать кафе и рестораны смогут только граждане, имеющие защиту от коронавируса. При этом подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода. Его можно получить с помощью электронной медкарты Москвы, на портале mos.ru, в системе ЕМИАС, на «Госуслугах» или в регистратуре городской поликлиники.