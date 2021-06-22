Выросло число пострадавших от непогоды в Ялте

Число получивших травмы из-за наводнения в Ялте выросло до 54. Об этом рассказала глава города Янина Павленко, пишет «Интерфакс».

«Уже обратились за медицинской помощью 54 пострадавших, по-прежнему остается шесть госпитализированных, 48 - оказана амбулаторная помощь», — сказал она.

Кроме того, мэр города Янина Павленко написала в Facebook, что из-за дождей и наводнений пострадали 117 улиц. Они потребуют капитального ремонта и реставрации. Кроме того, повреждены детские сады и школы.

Ранее Павленко заявила, что несколько домов ушли под воду в районе Васильевки в Ялте в результате подтоплений от мощного циклона в Крыму.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города. Сообщалось, что в городе выпало более 135 мм осадков. Последний раз такая ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.