В Москве задержана участница Pussy Riot Мария Алехина

В Москве задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину и активистку Ольгу Шалину. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на журналиста и участника группы Рената Давлетгильдеева.

В данный момент девушки находятся в ОВД по району Кунцево.

По словам собеседника телеканала, Алехину задержали, когда она ехала на судебное заседание муниципального депутата Люси Штейн.

Уточняется, что Штейн была задержана ранее 22 июня, когда шла в табачный магазин. Ее адвокат Дмитрий Захватов сообщил, что муниципальный депутат была доставлена в Пресненский районный суд Москвы. Девушке вменяют нарушение ст. 19.3 КоАП РФ, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, наказание по которой предусматривает до 15 суток ареста.

Также были задержаны двое других участников Pussy Riot — Анна Кузьминых и Александр Софеев.

С 29 января текущего года Алехина находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несанкционированной акции 23 января в Москве.