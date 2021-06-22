В поликлиниках Москвы работу пунктов вакцинации продлили до 22.00

Работу стационарных прививочных пунктов в московских поликлиниках продлили до 22.00, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.

Во время онлайн-конференции «Вакцинация от COVID-19: ответы на главные вопросы» он напомнил, что до этого время работа прививочных пунктов заканчивалась в 20.00.

«Сегодня в Москве есть все условия для того, чтобы все желающие могли сделать себе вакцину, в первую очередь это сеть стационарных прививочных пунктов в московских поликлиниках, их 100», — сказал Хрипун.

Он также подчеркнул, что «вакцины достаточно, остается только принять такое решение и прийти».

Глава депздрава уточнил, что теперь привиться в порядке живой очереди можно во всех 45 павильонах «Мое здоровье», которые до этого были открыты для проведения плановой диспансеризации («московского чекапа») а сейчас перепрофилированы под вакцинацию.

Кроме того, сделать прививку можно в торговых центрах и офисах «Мои документы».

Ранее власти Москвы призвали привиться от COVID-19 в ускоренном темпе из-за индийского штамма.