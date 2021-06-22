В Москве прививку от коронавируса сделали 2 млн человек

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что от коронавируса в столице привились 2 млн человек. Об этом сообщает ТАСС.

«В целом ситуация достаточно сложная. <…> Исходя из всего этого можно сделать вывод: единственным эффективным способом борьбы с эпидемией всегда являлась и является вакцинация. Это великое благо, что мы с вами имеем эффективные вакцины. На сегодняшний день привито более 2 млн человек», — сказал он.

Также он сообщил, что снижение заболеваемости коронавирусом в столице носит временный характер.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что горожанам нужно прививаться от коронавируса даже при наличии антител.

По последним данным, коронавирус в Москве подтвердился у 1 300 709 человек, выздоровели 1 123 295, умерли 21 598.