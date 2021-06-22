Власти Москвы заявили, что снижение показателей по коронавирусу является временным

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что снижение заболеваемости коронавирусом в столице носит временный характер. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Как обычно, к выходным дням мы имеем некоторое снижение этого показателя. Но абсолютно точно, это является временным», — сказал он.

Хрипун уточнил, что уровень госпитализации пациентов с коронавирусом не снижается, что доказывает актуальность проблемы.

По его словам, на сегодняшний день 100 тысяч людей с коронавирусом и даже больше находятся под наблюдением.

Ситуация с коронавирусом в Москве осложнилась в июне. Суточная заболеваемость достигла показателей декабря прошлого года. 18 и 19 июня стали рекордными по числу выявленных случаев инфицирования за все время пандемии, превысив отметку в 9 тысяч. В связи с этим власти ввели новые ограничения.

За прошедший день в столице выявили 6 555 новых случаев коронавируса. Также сообщалось, что за минувшие 24 часа был поставлен суточный максимум смертей от коронавируса — 84.