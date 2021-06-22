Минобрнауки опровергло сообщения о программе по «чипированию» мозга

В Минобрнауки опровергли сообщения о программе по «чипированию мозга», передает РИА «Новости».

«Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к Минобранауки источник сообщил о разработке в российском правительстве соответствующего проекта.

По информации издания, для реализации новой программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы» уже создана рабочая группа. Сообщалось также, что программа одобрена президентом России Владимиром Путиным в марте.

Согласно данным издания, в рамках проекта предполагается развитие технологий интерфейсов мозг-компьютер (brain-computer interface — BCI), позволяющих вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств, а также создание аватаров людей для дистанционного управления транспортом и компьютеров, которые помогают принимать решения.

Стоимость программы оценили в 54 млрд рублей. Сообщалось, что средства на нее планировалось выделить из нескольких национальных проектов: «Наука», «Демография», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика».