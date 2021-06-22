Врач рассказал, кому опасно есть мороженое в жару

Врач-отоларинголог Иван Лесков предупредил, что переедание мороженого в жаркую погоду может вызвать кратковременный насморк. Об этом сообщает ТАСС.

«Сколько угодно можно съесть порций мороженого, если у вас нет привычной инфекции дыхательных путей. Если вы здоровы — ничего страшного не произойдет. Могут быть кратковременные сопли — буквально несколько часов. Это реакция на раздражение блуждающего нерва и к инфекции не имеет никакого отношения», — объяснил он.

При этом людям, страдающим хроническим тонзиллитом или гайморитом, стоит аккуратнее относиться к количеству съеденного мороженого даже в жару.

По словам врача, при таких хронических заболеваниях достаточного всего одной порции, чтобы получить ангину или насморк. То же самое относится к холодным напиткам, подчеркнул Лесков.

Ранее медики рассказали «Газете.Ru» что можно и чего нельзя делать при аномальной жаре.