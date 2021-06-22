Задержана сибирячка, которая поставила на колени обидчика сына

Жительница Красноярска, которая поставила на колени девятилетнего обидчика своего сына, задержана. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). В настоящее время следователи ходатайствуют об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде домашнего ареста.

Следственный комитет также разместил в YouTube видеоролик, в котором злоумышленница приносит извинения.

«Я хочу очень искренне, от всего сердца перед вами извиниться за то, что я поступила так с вашими детьми. Простите меня, пожалуйста. Я еще лично перед вами извинюсь, когда я вас увижу. Буду извиняться перед вами и вашими детьми», — сказала она.

Ранее сообщалось, что жительница Красноярска заставила ребенка на коленях просить прощения у ее сына. После того, как ребенок выполнил требование, женщина продолжила удерживать его и унижать. При этом находившийся на месте происшествия мужчина затеял драку с прохожими, пытавшимися заступиться за ребенка.

В дальнейшем у 35-летней женщины изъяли детей после того, как она напала на двух несовершеннолетних: на девятилетнего обидчика сына и 12-летнюю девочку.