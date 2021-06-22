Матвиенко сделала назальную прививку от коронавируса

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в качестве добровольца сделала назальную прививку от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, несмотря на высокий уровень антител к коронавирусу, врачи посоветовали сделать ей прививку аэрозолем в нос, чтобы повысить иммунитет носоглотки.

«Я в группе волонтеров, подопытных кроликов, потому что пока еще эта вакцина официально не зарегистрирована, поэтому я в пятницу сделала такую прививку для дополнительной защиты», — добавила Матвиенко.

Она пояснила, что аэрозольная прививка — это второй компонент вакцины «Спутник-V».

Спикер Совфеда уточнила, что через три месяца вновь сделает анализ крови, и если возникнет необходимость, то «незамедлительно сделает уже полную прививку».

Ранее сообщалось, что вакцина в форме капель для носа может быть зарегистрирована в России в конце 2021 — начале 2022 года.