Матвиенко поддержала решение Москвы по плановой госпитализации имеющих антитела к COVID

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала решение властей Москвы предоставлять плановую госпитализацию лишь тем пациентам, у которых есть антитела к коронавирусу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в столичных больницах Москвы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи. Также у пациентов будут проверять наличие прививки от COVID-19 перед госпитализацией. При этом экстренная медпомощь будет оказываться всем независимо от статуса вакцинации.

Матвиенко подчеркнула, что Роспотребнадзор и главы регионов порой вынуждены принимать ряд дополнительных мер временного характера в интересах исключительно россиян, а не кого-то. Она также напомнила, что срочная и неотложная медпомощь будет оказываться всем без исключения.

«Что касается плановой медицинской помощи... здесь надо исходить из того, что если человек не защищен и у него нет антител, то это, в первую очередь, в интересах человека, если он может подождать», — сказала спикер.

Она отметила, что никто не может гарантировать, что после госпитализации пациент не окажется рядом с зараженным человеком.