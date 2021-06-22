В РПЦ заявили, что вживление чипов в мозг не соответствует «божьему замыслу о человеке»

Идея вживлять микрокомпьютеры в мозг людей для передачи информации с внешних носителей «не принесет человечеству счастья», заявил «Газете.Ru» зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Таким образом он отреагировал на сообщения СМИ о том, что правительство России разрабатывает соответствующую программу, которая, как сообщается, уже одобрена президентом России Владимиром Путиным в марте.

«Мне представляется, что это (вживление микрокомпьютеров в мозг. – «Газета.Ru») вряд ли как-либо соотносится с замыслом божьим о человеке, потому что человек создан совершенным, и попытки его улучшить с помощью электронных устройств, на мой взгляд, превратят его из человека в подобие кибернетического организма, что на мой взгляд, не принесет ни человеку, ни человечеству ни счастья, ни чего-то хорошего», — сказал Кипшидзе.

При этом он заметил, что технологии могут быть полезны человеку в медицинских целях, однако, по его мнению, человеческое тело неправильно воспринимать как «сосуд» для расширения возможностей.

«Нужно различать медицинские цели, когда те или иные устройства вживляются в тело человека, как, например, уже сейчас в тело человека вживляются кардиостимуляторы и другие достаточно сложные устройства, которые сохраняют человеческую жизнь или приносят облегчение при болезни, совершенно другое дело, когда микрокомпьютеры или какие-то другие устройства вживляются в человека с целью увеличить его способности, расширить его возможности», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к Минобранауки источник сообщил о разработке в российском правительстве соответствующего проекта.

По информации издания, для реализации новой программы уже создана рабочая группа «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы».