Вакцинация студентов российских вузов будет добровольной

Вакцинация студентов российских вузов будет проходить добровольно. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

«Наращивание темпов вакцинации — это совместная задача вузов, научных организаций, министерства. Необходимо организовать возможности для добровольной вакцинации и обеспечить безопасность образовательного процесса и проживания студентов в общежитиях», — приводятся в сообщении слова главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

По его словам, в системе образования работает огромное число людей, и сейчас одна из основных задач министерства — приложить максимум усилий для того, чтобы ситуация не развивалась по негативному сценарию. Фальков призвал двигаться по пути вакцинации «системно, но при этом осторожно и взвешенно», создавая условия для тех, кто захочет вакцинироваться.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о большом числе жалоб на дискриминации от непривитых россиян. По её словам, некоторым угрожают лишением летнего отпуска и премий. Омбудсмен подчеркнула, что идея массовой вакцинации — правильная: «оградить общество», но используемые при этом механизмы порождают «массовый психоз, боязнь людей принуждения».