В Анталью прибыли первые российские туристы после возобновления полетов

Первый самолет из России после отмены ограничений на полеты в Турцию прибыл в Анталью, передает РИА «Новости».

«Мы приняли сегодня утром первый самолет из России после возобновления полетов, это рейс Turkish Airlines из Москвы, на нем прилетели 132 пассажира. В течение суток заявлено 44 рейса из России», — рассказали в аэропорту.

По словам главы рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз, после возобновления авиасообщения на курорте ожидают около десяти тыс. туристов из России.

Кроме того он отметил, что по прогнозам в последующие дни данная цифра увеличится до 20-25 тыс. российских путешественников в день. Всего в следующие четыре месяца в Анталью могут приехать около четырех млн граждан из России.

Отмечается, что россияне составляют в этом году 40% всех иностранных туристов на данном курорте.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе подчеркнула, что рейсы в первый день возобновления авиасообщения с Турцией заявлены из 17 городов России, в частности из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Самары.

По информации АТОР, количество туристов, которые ожидали открытия Турции и переносили туры, составляет более чем 1 миллион человек. В ассоциации уверены, что возобновление авиасообщения положительно скажется как на отдыхе туристов, так и на работе туристических компаний. Это улучшит, в том числе, предложение в туризме и здоровую конкуренцию между направлениями и странами.

18 июня заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение с Турцией будет восстановлено 22 июня.

Ранее Ломидзе заявила, что российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции.