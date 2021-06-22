ФСБ рассекретила материалы об опытах нацистских врачей в Крыму

Врачи фашисткой Германии в ходе оккупации Крыма ставили эксперименты над мирными гражданами и военнопленными. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на рассекреченные ФСБ по Республике Крым и Севастополю архивные материалы.

Среди рассекреченных документов – специальное сообщение начальника отдела советской военной контрразведки СМЕРШ 51-й армии полковника Александра Никифорова на имя начальника управления СМЕРШ 4-го Украинского фронта генерал-майора Николая Ковальчука, где рассказывается о злодеяниях нацистских врачей, а также заключение военной контрразведки по материалам расследования этих случаев.

«Проведенным по существу расследованием установлено, что немецкие врачи, с ведома своего правительства, творили неслыханные злодеяния, нарушив все международные законы и человеческие нормы – проводили «научные» работы и всевозможные опыты над русскими военнопленными и мирными жителями с последующим умерщвлением», — говорится в документе, направленном 4 апреля 1944 года.

О подобных случаях рассказал контрразведчике бывший служащий прозектуры Первой Советской больницы Симферополя, Иван Галкин, который во время оккупации работал санитаром прозекторской. По его словам, он неоднократно видел, как возглавляющий прозектуру главный врач, доцент Берлинского медицинского института Готфрид Кюнтер по утрам заходил со шприцами в подвал при лазарете, где держал восемь советских военнопленных и проводил над ними опыты, втайне от русского персонала. Позднее из подвала вынесли два трупа с отеками, характерными при болезни почек. При этом Кюнтер был специалистом по почечной системе.

Позднее свидетель неоднократно сталкивался со трупами, у которых были вырезаны почки. При этом органы были изъяты у здоровых людей. Помощник Кюнтера Оскар Шульц был специалистом по сосудам. У некоторых мертвецов были вырезаны как почки, так и участки с сосудами и мышцами на шее.

Позднее несколько работающих в прозектуре сотрудников после ночной работы нацистских врачей стали очевидцами захоронения трупов в специальных ямах. В акте судебно-медицинского исследования эксгумированных останков впоследствии говорится, что в яме были обнаружены 10-12 трупов.

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