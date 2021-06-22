Роспотребнадзор проверит свадьбу бурятского депутата на соблюдение антиковидных мер
Роспотребнадзор проведет проверку свадебного банкета депутата от КПРФ Народного хурала республики Бурятии Тимура Нимаева на соблюдение антиковидных мер. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Отмечается, что жители региона направили в в местный Роспотребнадзор и правоохранительные органы жалобы из-за проведения мероприятия, прошедшего 19 июня в банкетном зале Capital Hall Crystal города Улан-Удэ. На банкете собралось порядка 300 человек. По факту инцидента начато расследование.
«Сотрудники управления Роспотребнадзора проведут проверку выполнения санитарно-эпидемиологических требований на данном объекте. В отношении участников мероприятия также проведут работу правоохранительные органы», — сказал главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.
В настоящее время Бурятия занимает второе место в России по показателям роста случаев коронавируса. В связи с этим в республике введены серьезные ограничительные меры, в том числе закрыты развлекательные, спортивные и оздоровительные учреждения, фудкорты в ТРЦ, а в кафе и ресторанах запрещено проведение банкетов.
Депутат Тимур Нимаев прокомментировал в соцсетях резонанс, вызванный его многолюдной свадьбой.
По его словам, он со своей невестой планировал свадьбу уже давно, однако мероприятия пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Свадьбу перенесли на 2021 год, а именно — на июнь, когда начались послабления противокоронавирусного режима. Однако в дальнейшем вспыхнула «третья волна», и ограничения вновь ужесточили.
«Переносить на следующий год не представлялось возможным т.к. в дацане (буддийский монастырь — ред.) нам определили конкретную дату женитьбы и дали понять, что в следующем году для нас будет неблагополучный год», — написал Нимаев.
Он отметил, что в связи с этим он и его невеста решили просто зарегистрироваться и, «чтобы не собирать совсем много народа, сделать «басаганай наадан» с приглашением ближайших родственников и друзей». По его словам, в общей сложности на мероприятии собралось 100 человек.