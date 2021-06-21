ВОЗ: существующие вакцины защищают от осложнений индийского штамма коронавируса

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что существующие вакцины защищают от осложнений коронавируса-«дельта», индийского штамма коронавируса, сообщает РИА «Новости».

«Что касается эффективности вакцин, мы знаем, что в отношении всех вариантов, вызывающих беспокойство, включая вариант «дельта», вакцины остаются эффективными против тяжелых форм заболевания и смертности. Так что это очень хороший признак», — заявила Керкхове.

Однако, по ее словам, ВОЗ отмечает снижение эффективности введения одной дозы вакцин от коронавируса, поэтому организация рекомендует обязательное прохождение полного курса вакцинации. Также Керкхову опровергла информацию о том, что «дельта»-коронавирус вызывает увеличение уровня смертности.

«У нас нет признаков увеличения смертности от варианта «дельта», но, опять же, мы все еще изучаем этот вариант, поскольку он циркулирует по всему миру», — пояснила Керкхове.

Ранее ученые назвали четыре новых симптома «индийского» штамма COVID-19.