Москалькова заявила о дискриминации граждан, непривившихся от COVID-19

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила в эфире радиостанции «Вести FM», что получает большое число обращений о дискриминации граждан, отказавшихся от вакцинации. Об этом сообщает ТАСС.

Стимулирование вакцинации от коронавируса через ограничение в правах является «нечестной игрой», а механизмы ее реализации порождают «массовый психоз», считает она.

«Но самое главное — непонятно, почему должны дискриминироваться те, которые не пойдут на прививку потому, что у них есть антитела, они переболели, или они не могут по медицинским показаниям [сделать прививку]», — сказала Москалькова.

По ее словам, в сложившейся ситуации государству и работодателям следует найти решение для граждан, которым вакцинация противопоказана по состоянию здоровья. Омбудсмен предложила дать таким людям гарантии в виде больничного с оплатой или долгосрочного отпуска, чтобы они не чувствовали себя «ущемленными».

Москалькова также отметила, что к вопросу обязательной вакцинации изначально подошли «дифференцировано». Она напомнила, что по приказу главного санитарного врача Москвы обязательную вакцинацию должны пройти люди, работающие с населением, — врачи, общепит, социальная сфера. По ее мнению, сегодня эта дифференциация «совершенно потерялась».

Она заключила, что угрозы по отношению к тем, кто не хочет или не может вакцинироваться, могут быть отнесены к нарушению прав.

Ранее мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что лишит не сделавших прививку от COVID-19 подчиненных городской администрации премий и надбавок до конца года, если они заболеют коронавирусом.