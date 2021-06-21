Блогер Руслан Усачев сообщил об отъезде из России

Блогер Руслан Усачев заявил о намерении покинуть Россию по политическим причинам. Видео об этом он опубликовал на своем канале в YouTube.

По словам Усачева, раньше он не планировал эмигрировать, однако период пандемии ограничил блогера в возможности куда-либо ездить и он «сильнее задумался о том, что у нас в стране».

«Смотрю на какую-то там несправедливость, мракобесие, лицемерие, закручивание гаек, манипуляцию фактами, просто бесстыдное поведение. Теперь надо чаще полы мыть в квартире, а то вдруг придется на них лицом лежать. Тяжелый такой фон, больно смотреть на то, что происходит в России. В какой-то момент просто щелкнуло: пора валить из России», — рассказал видеоблогер.

Усачев добавил, что он намерен менять страну каждый месяц, так как не выбрал место для эмиграции.

В 2020 году по результатам исследования стало известно, что около 80% россиян готовы сменить место жительства ради того, чтобы получить более перспективную и высокооплачиваемую работу.