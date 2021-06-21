Родившую десятерню женщину из ЮАР поместили в психиатрическую больницу

Родившую десятерых детей гражданку Южно-Африканской Республики Голиаме Ситоле поместили в психиатрическую больницу Тембиса, сообщает The Daily Mail.

37-летняя Ситоле была задержана полицейскими в доме родственницы в поселке Раби-Ридж недалеко от Йоханнесбурга рано утром в четверг, 17 июня. Ее поместили в психиатрическую лечебницу после того, как правоохранительные органы установили, что у женщины в течение последнего года не было беременности.

Адвокат женщины Рефило Мокоэна утверждает, что Голиаме Ситоле содержится против ее воли, и что она будет ходатайствовать о судебном постановлении о освобождении Ситоле.

Ранее Минздрав ЮАР не подтвердил информацию о рождении у жительницы страны десятерни.

Тебого Тсотетси, парень Ситоле, также заявил, что до сих пор не видел новорожденных и не верит в то, что его подруга родила столько детей.

8 июня южноафриканские СМИ сообщали о том, что 37-летняя местная жительница Госиаме Тамара Ситоле родила семь мальчиков и трех девочек, находясь на восьмом месяце беременности.