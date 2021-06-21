Индийский врач рассказал о четырех новых симптомах нового штамма коронавируса

Индийский инфекционист Абдул Гафур раскрыл четыре новых симптома индийского штамма коронавируса, сообщает Express.

Доктор Гафур заявил, что в сначала у заразившихся штаммом B.1.617.2 (также известен как «Дельта плюс») симптомы будут напоминать обычную простуду — головная боль, насморк, боль в горле. Однако чуть позже к ним добавляется диарея и образование тромбов, которые могут привести к гангрене.

«Нам нужны дополнительные научные исследования, чтобы проанализировать, связаны ли эти новые клинические проявления с B.1.617 или нет», — рассказал доктор Гафур.

Он также добавил, что дальше, после образования тромбов, у больных часто начинаются проблемы со слухом, а к диарее добавляется тяжелое расстройство желудка.

Медик пояснил, что сейчас он принимает гораздо больше пациентов с коронавирусом и диареей, чем во время первой волны пандемии.

Ранее вирусолог объяснил, почему «Спутник V» действует на индийские штаммы коронавируса.

До этого сообщалось о распространении в Индии нового штамма коронавируса «Дельта плюс», который способен снижать активность антител у переболевших и вакцинированных.