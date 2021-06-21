В МЧС предупредили о новых сильных дождях в Крыму

В Крыму прогнозируются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер с вечера 21 июня. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 21 июня, в течении суток 22 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко заявил, что один человек из считавшихся ранее пропавшими без вести после ливней и подтоплений в Ялте был найден живым. Сейчас идут поиски второго пропавшего.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города. Сообщалось, что в городе выпало более 135 мм осадков. Последний раз такая ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.