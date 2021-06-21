В Германии задержали россиянина по подозрению в работе на спецслужбы РФ

В Германии задержали российского гражданина по подозрению в работе на спецслужбы РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Генеральной прокуратуры ФРГ.

Отмечается, что подозреваемый является сотрудником одного из германских университетов.

«В период между октябрем 2020 и июнем 2021 года он минимум три раза встретился с представителями российской разведслужбы», — говорится в сообщении генпрокуратуры.

Согласно данным немецкого ведомства, россиянин по меньшей мере в двух случаях якобы передал информацию и получил в ответ наличные деньги.

Ранее генпрокуратура Польши сообщала, что польского гражданина задержали по обвинению в шпионаже в пользу РФ. Януш Н. якобы «вел деятельность в пользу России, которую активизировал после того, как ранее по подозрению в шпионаже был задержан его коллега».

В апреле жителя Севастополя арестовали за шпионаж в пользу Украины. ФСБ считает, что утечка таких данных могла разрушительно сказаться на российской обороноспособности.