В Госдуме оценили возможность создания закона о сокращении рабочего дня в жару

В России не планируется инициировать законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня при высокой температуре воздуха в помещении, сообщила «Газете.Ru» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Таким образом депутат прокомментировала заявление Роспотребнадзора, который ранее порекомендовал работодателям сокращать рабочий день в офисе при высокой температуре.

«Насколько я помню, регуляторная гильотина не коснулась СанПиНов (санитарных правил и норм. — «Газета.Ru»), которые как раз устанавливают сокращенную продолжительность рабочего дня в зависимости от рабочего дня. Эти нормы и не стоит подвергать каким-то регуляторным воздействиям дополнительным», — сказала Бессараб.

Парламентарий отметила, что действующая система работает эффективно, а работодатели прислушиваются к рекомендациям санитарного ведомства. По ее словам, проблема была актуальной в период, когда не была развита система охлаждения помещений.

«Это, конечно, в большей степени касалось советского периода, когда не было бытовых кондиционеров. Сейчас это касается рабочих мест, где поверхность нагревается, и ее сложно охладить. Роспотребнадзор дополнительно напоминает о них (нормах работы в жару. — «Газета.Ru»). Все это, безусловно, должно выполняться, потому что воздействие температуры на организм человека бывает крайне вредным, и повышение температуры не способствует повышению температуры нашего организма», — объяснила депутат.

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал сократить продолжительность рабочего для при высокой температуре воздуха в помещении.

Как напомнили в ведомстве, если в рабочем пространстве температура приблизилась к +28,5°C, то продолжительность рабочего дня следует сократить на один час, при повышении температуры до +29°C — на два часа, при +30,5°C — на четыре часа.