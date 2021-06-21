Врач назвал причину гнилого запаха у переболевших коронавирусом

Оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал, почему переболевшие коронавирусом люди ощущают запах гнили. Об этом специалист поделился в интервью URA.RU.

По его словам, COVID-19 может вызывать ринит, который провоцирует воспаление гайморовых пазух.

«Когда там появляется воспаление, то отекает слизистая не только пазух носа, но и в соустье. <...> Отверстие вскрывается, и это зловоние усиливается, потому что пазуха воспаляется все сильнее с каждым днем», — сказал Зайцев.

Врач также добавил, что неприятный запах исчезает по мере очищения отверстий.

Одним из последствий коронавирусной инфекции может может стать искажение обоняния — этот симптом проявляется иногда у тех, кто перенес потерю вкусов и запахов, спустя недели и даже месяцы после выздоровления от недуга. Об этом ранее «Газете.Ru» рассказали перенесшие COVID-19 россияне.