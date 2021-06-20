COVID-19 подтвердили более чем у 10 детей в «Артеке»

Коронавирусная инфекция была подтверждена у 12 детей в крымском международном детском центре «Артек». Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил директор учреждения Константин Федоренко.

«На сегодняшний день выявлено 12 детей. По признакам инфекционным мы их перевели в медицинские учреждения министерства здравоохранения Республики Крым», — уточнил Федоренко.

По его словам, в скором времени в ведомстве подтвердили, что у отдыхающих был COVID-19.

До этого Роспотребнадзор уже провел эпидрасследование и переместил контактировавших с детьми в обсерватор в санатории «Прибой» и больнице Армянска. Они смогут вернуться в лагерь, если получат отрицательные тесты на коронавирус.

Ранее у шестерых детей в «Артеке» подтвердился коронавирус. Все дети переносят болезнь легко с симптомами ОРВИ, пневмоний не выявлено, пояснил заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский.

Также случай заболевания коронавирусом был выявлен в детском лагере «Северный Артек» в Магаданской области, ребенок направлен в больницу.