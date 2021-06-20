Региональный Минтруд упрекнул мать двоих детей после вопроса о пособиях

Администратор официального профиля Минтруда Якутии в Instagram осудил женщину, являющуюся матерью двоих детей, которая получает пособия от государства. Об этом сообщает Ura.ru.

Ранее жительница региона задала вопрос о перерасчете выплат на детей с 3 до 7 лет.

Но ей ответили просто: «Выходной». В результате мать решила узнать, у кого выходной. Ответная реакция не заставила себя долго ждать.

Сотрудник министерства также упрекнул якутянку за обращение в нерабочий день. В ответе говорилось, что у него выходной, «как у всех работающих людей, которые сами воспитывают свою многодетную семью, без помощи государства».

«Просто жить на пособие стыдно», — следовало из ответа ведомства.

Инцидент активно обсуждали в соцсетях. Некоторые пользователи посчитали, что такой ответ неэтичен.

Позднее Минтруд Якутии извинился за резкий ответ администратора страницы. В ведомстве сослались на сбой и заверили, что работают «как справочная 24 часа в сутки».

В 2019 году оскорбившая жителей Тулуна чиновница Ирина Алашкевич, попросила прощения и уволилась. Она попыталась оправдаться, заявив, что «в своих речах никого не оскорбляла», а фразы были вырваны из контекста. Причина этому, по ее словам, 2 недели жизни в Тулуне.