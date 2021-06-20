Россиянин напал с ремнем на девушек, куривших кальян

Житель Челябинска напал с ремнем на девушек, которые курили кальян под окнами. Об этом сообщается на странице во «ВКонтакте» сообщества «Сплетни/Новости Челябинска».

Инцидент произошел в микрорайоне «Академ Riverside». Со слов девушек, они просто стояли и курили кальян на парковке, музыку на телефоне громко не включали.

Спустя некоторое время из дома рядом мужчина с балкона начал непристойно выражаться в адрес девушек. В скором времени неизвестный вышел из своей квартиры и начал бить девушек. В комментариях посетители соцсетей предполагают, что девушки не уточнили все детали произошедшего.

На размещенных в сети кадрах можно увидеть, как мужчина стал бить отдыхающих. Предполагается, что полиция проверит обстоятельства нападения.

Ранее в Казани мать ногами избила малолетнюю дочь. Местные жители сняли происходящее на видео и распространили ролик в интернете.