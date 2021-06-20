Онищенко предупредил об опасных инфекциях на крымских пляжах после подтопления

Экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предостерег от купаний и прогулок по крымским пляжам, где ранее был сход селевых потоков. Об этом сообщает РИА «Новости Крым».

Онищенко также предупредил об инфекциях, с которыми могут столкнуться люди, нарушающие запрет Роспотребнадзора, продолжая купаться.

Как отметил бывший главный санитарный врач, вместе с дождевой водой и селевыми потоками в море попало большое число как твердых, так и жидких бытовых отходов.

«Три дня — недостаточный период для самоочищения моря. Здесь должен быть установлен контроль за качеством морской воды, ее пригодности для купания», — подчеркнул врач.

Еще Онищенко обратил внимание, что опасность может представлять не только морская вода, но и территории самих пляжей.

При подобных условиях возрастает риск возникновения очагов кишечной инфекции. Среди них разного рода энтеровирусы, ротавирусы, дизентерия, а также гепатит А.

«Гепатит А достаточно коварен в силу длительности инкубационного периода», — уточнил Онищенко.

Для решения ситуации необходимо учесть возможность проведения вакцинации от этого заболевания хотя бы среди лиц, принимающих непосредственное участие в наведении порядка и очистке улиц, заключил он.

Онищенко рассказал, что руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская ранее заверила его, что в регионе проводится регулярный забор проб водопроводной и морской воды.

Ранее в Крыму заявили об отсутствии угроз для туристов после наводнения. Также в обычном режиме работает авиа- и железнодорожный транспорт.