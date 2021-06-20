Привитые туристы смогут посещать Израиль с 1 июля

Иностранные привитые от COVID-19 туристы смогут приезжать в Израиль с 1 июля. Об этом заявляется на Facebook-странице «Израиль по-русски»

«Как сообщила сегодня министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед, начиная с 1 июля вакцинированные туристы смогут въезжать в Израиль в частном порядке, не в составе групп и без предварительного разрешения в соответствии с обычными условиями визового режима», — уточнили в сообщении.

По информации ведомства, список стран, жителям которых можно будет посещать Израиль, а также утвержденных вакцин, разместят отдельно.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее в Израиле отменили последнее ограничение из-за COVID-19. Для медицинских учреждений будут выпущены дополнительные инструкции.