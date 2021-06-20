В Крыму заявили об отсутствии угроз для туристов после наводнения

В министерстве курортов и туризма Крыма заявили об отсутствии угроз для отдыхающих после наводнения.

«Есть объективные сложности: в короткие сроки городской округ Ялта и Керчь вновь будут комфортными для отдыха», — рассказали РБК в пресс-службе ведомства.

В настоящее время отели и санатории работают в штатном режиме, на случай отключения электроэнергии у них есть собственные генераторы, а при проблемах с подачей питьевой воды в гостиницах обеспечены запасы на несколько дней.

Также в обычном режиме работает авиа- и железнодорожный транспорт.

Отдыхающих в Ялте власти попросили «ограничить перемещения в центральной и исторической части», пока там идет уборка. Также в настоящее время в районе города оценивается состояние пляжей, которые начнут функционировать в стандартном режиме в течение нескольких дней.

В пресс-службе правительства Крыма в свою очередь сообщили, что «в целом на данный момент ничего не изменилось, туристы въезжают в обычном режиме».

Ранее сообщалось, что в Ялте продлили запрет на купание в Черном море.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению более 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города. Сообщалось, что в городе выпало более 135 мм осадков. Последний раз такая ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.