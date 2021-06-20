Красноярск затопило ливнем

Сильный дождь затопил улицы Красноярска, сообщает интернет-газета Newslab.ru.

Ливневая канализация перестала справляться с потоками воды в большей части районов города.

Сель сошел с горы на Брянской улице, в результате грязевой поток перегородил почти всю проезжую часть. Аналогичная ситуация произошла в районе Николаевского моста.

Кроме того, ливень размыл один из участков дамбы, соединяющий Белые Росы и островом Отдыха. Дома на улицах Сурикова, Мира, Парижской Коммуны, Урицкого, Дубровинского, в микрорайоне Песчанка, в Торгашино и на Кузнецовском плато оказались обесточены.

Также пострадало здание Театра оперы и балета, где с потолка начала бежать вода и залила все фойе.

Ранее сообщалось, что в Красноярске объявили режим угрозы ЧС из-за паводка. 1 июня в администрации города рассказали о том, что будет увеличен сброс воды на Красноярской ГЭС до 6 тыс. кубометров в секунду и это может серьезно осложнить паводковую обстановку в городе и его окрестностях.