Жительница Красноярска поставила ребенка на колени, требуя извинений

Жительница Красноярска заставила ребенка на коленях просить прощения у ее сына, правоохранительные органы проводят проверку. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Информация о произошедшем была распространена в социальных сетях. Как пишет паблик «Я живу в Красноярске», женщина заявила, что ребенок обидел ее сына, после чего схватила мальчика и поставила его на колени, требуя извинений.

После того, как ребенок выполнил требование, женщина продолжила удерживать его и унижать. При этом находившийся на месте происшествия мужчина затеял драку с прохожими, пытавшимися заступиться за ребенка. По данным СК, нападавшим предположительно являлся сожитель женщины.

Ранее жительница Самары выбросила трехлетнюю дочь с балкона шестого этажа дома, ребенок погиб.