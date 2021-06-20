В Москве подросток получил поражение легких из-за вейпа

В Москве врачи Морозовской больницы спасли 17-летнего молодого человека с поражением легких, причиной которого стал вейп. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

Отмечается, что у подростка возникла тяжелая дыхательная недостаточность.

«Врачам Морозовской больницы удалось вовремя распознать тревожные симптомы и одними из первых в России поставить подростку диагноз «EVALI», — говорится на сайте.

«EVALI» означает легочное повреждение, ассоциированное с электронными сигаретами и продуктами вейпинга.

Как выяснили врачи, юноша употреблял вейп последние полтора месяца. В течение двух недель до госпитализации у него нарастали одышка и кашель, повышалась температура, усиливались рвота и боль в животе. Кроме того, он похудел на 10 килограмм за две-три недели.

Ранее в Екатеринбурге у школьника взорвался вейп во рту. У мальчика выбило зубы, но госпитализация не потребовалась.