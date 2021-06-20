Собянин назвал условие формирования «щита» от COVID-19 в Москве

Для появления в Москве «щита» от коронавируса нового типа необходима оперативная вакцинация населения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Никто ничего нового не придумал: надо, во-первых, максимально быстро прививаться, в любом случае это самая надежная защита. Даже если [вакцинированный] человек заболевает, большинство заболевает нетяжело, а большинство вообще не заболевает», — рассказал глава города.

Он также подчеркнул важность соблюдения противоэпидемических мер.

19 июня Москва обновила антирекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом – за сутки заболели 9120 человек. В мэрии города сообщили, что за две недели в столице в два раза выросло число повторных случаев COVID-19.

Ранее Собянин объявил 15 — 20 июня в Москве нерабочими. При этом столичная мэрия ввела ограничения на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время. Такие меры были приняты в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, в особенности тех, кто не делал прививку. Впоследствии он продлил ограничительные меры в Москве до 29 июня включительно.