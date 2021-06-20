ДОСААФ приостановило полеты всех L-410 после аварии в Кузбассе

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России» временно приостановило полеты всех L-410 после крушения самолета в Кузбассе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

«По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полёты самолётов типа L-410 приостановлены до окончания расследования», — рассказали в организации.

Ранее очевидцы рассказали о первых минутах после крушения самолета в Кузбассе. В результате произошедшего погибли четыре человека, еще 15 пострадали.

Утром 19 июня самолет L-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Кемеровской области. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре заявили, что причиной крушения самолета в Кузбассе стал отказ двигателя. По данным прокуратуры, воздушное судно принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.