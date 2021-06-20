Мэр Ялты рассказала о ходе восстановления города после подтопления

Глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала о ходе восстановления города после подтопления и количестве людей, которые находятся в зоне эвакуации, сообщает ТАСС.

«Сейчас в зоне эвакуации, можно сказать, около 600 человек, но это приблизительные подсчеты. То есть говорить о том, что есть необходимость сегодня их обязательно эвакуировать нет. Мы эвакуируем там, где мы видим, что есть проблема обрушения стенок или повреждения самих домов», — рассказала Павленко.

Мэр Ялты уточняет, что наиболее тяжелая ситуация складывается в частном секторе в Кореизе.

Ранее стало известно, что в Ялте увеличилось количество пострадавших и пропавших без вести.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению более 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города. Сообщалось, что в городе выпало более 135 мм осадков. Последний раз такая ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.