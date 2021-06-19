Российские школьницы стали победительницами международной олимпиады по информатике

Школьницы из России стали абсолютными победителями первой мировой «Европейской олимпиады» для девочек по информатике, сообщает Telegram-канал «Большая перемена РФ».

Участниками олимпиады, которая проходила с 14 по 19 июня в Швейцарии, стали 156 школьниц из 39 стран. Сборная России завоевала четыре золотые медали.

В нынешнем сезоне международных школьных олимпиад это уже третий раз, когда российские команды завоевывают максимальный комплект золотых медалей, ставя при этом абсолютные рекорды.

Тренер команды — доцент факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО, лауреат Премии Президента РФ в области образования Андрей Сергеевич Станкевич.

С 10 по 16 апреля 2016 года в Румынии проходила пятая по счету Европейская математическая олимпиада для девушек. Россиянки тогда завоевали три золотые и одну серебряную медаль, заняв первое место в официальном командном зачете (набрав суммарно 122 балла).