В Минтруде уточнили, возможно ли уволить за отказ от вакцинации

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в трудовом законодательстве не предусмотрено увольнение за отказ от вакцинации. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На сегодняшний день увольнять за это (за отказ от вакцинации) в трудовом законодательстве не предусмотрено», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

При этом министр уточнил, что введение обязательной вакцинации для работников различных отраслей необходимо рассматривать отдельно, так как подобные правила определяются каждым субъектом отдельно. Кроме того, к полномочиям регионов относится и перевод сотрудников на дистанционный режим работы.

Из-за роста заражений коронавирусом в ряде регионов России ввели обязательную вакцинацию. В частности такое решение было принято в Москве, Подмосковье, Ленобласти, Туле, Тверской области и на Сахалине.

В столице прививаться обязали граждан, работающих в сфере услуг.